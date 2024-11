Nach dem Trump-Sieg steigen US-Aktien stark, der Dollar mit einer heftigen Rally, während Gold abverkauft wird. Warum fällt Gold? Weil der Dollar so stark ist - und die Kapitalmarkt-Zinsen so stark steigen wie seit Jahren nicht mehr. Warum aber steigen die Kapitalmarkt-Zinsen: weil durch Trump die Defizite steigen werden (weniger Steuereinnahmen), während die Zölle inflationär wirken und dadurch die Fed die Zinsen nicht so stark senken kann. Mit anderen Worten: Geld wird immer teurer - das ist perspektivisch nicht nur schlecht für US-Aktien, sondern vor allem auch für die Konsumenten in den USA und damit für die US-Wirtschaft. Daher dürften wir bald das Gegenteil der Bewegungen sehen, die wir heute gesehen haben..

Das Video "Trump-Sieg: Gold-Abverkauf, Aktien-, Dollar-Rally: Bald kommt das Gegenteil!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 sehen Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=zBkqYKZ1Zd4