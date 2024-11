Goldman Sachs Group - Aktie im Rampenlicht - 06.11.2024

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +3,46 % geändert.

Der klare Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat am Mittwoch an den New Yorker Börsen eine Kursrally ausgelöst. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 erreichten ebenso Rekordhöhen wie an der …

Der klare Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen hat an den Finanzmärkten zum Teil für heftige Kursbewegungen gesorgt. Die Sorge vor einer weiter steigenden Verschuldung ließ die Kurse von US-Staatsanleihen einbrechen; an den …

An den Börsen herrscht heute ein kontrastreiches Bild: Während deutsche Indizes Verluste hinnehmen müssen, feiern die amerikanischen Märkte deutliche Gewinne. Ein Blick auf die Details lohnt sich.