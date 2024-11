Vertrauensfrage im Januar Ampel am Ende: Scholz entlässt FDP-Minister aus dem Kabinett Paukenschlag am Mittwochabend. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP zerbricht. Finanzminister Lindner habe zu oft sein "Vertrauen missbraucht“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Stellungnahme.