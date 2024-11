US-Börsen legen kräftig zu - Anleger nach Trump-Wahl euphorisch

Der goldene Oktober und ein fantastischer Urlaub

Depotupdate

Bisherige Zukäufe im laufenden Jahr

Vergleich mit dem Vorjahr

Zwei Nachkäufe im Oktober

Weitere Nachkäufe im Depot geplant

Dividendenerträge im Vergleich

Dividendenrendite im Vergleich

Urlaub und der Bezug zur Börse

Foto Nr. 1 vs. Börse: Chartverlauf

Foto Nr. 2 vs. Börse: Investieren mit Weitsicht

Foto Nr. 3: Nervenstärke

Geschafft

Bevor es mit dem eigentlichen Depotupdate los geht, zuerst nochmal ein kleiner Urlaubsbericht meinerseits. In der zweiten Oktoberhälfte waren wir für eine Woche im Allgäu und hatten dabei wirklich hervorragendes Wetter und daher eine tolle Urlaubswoche in den Bergen. Hier eine kleine Auswahl von unzähligen Fotos:Wir waren mal wieder in der kleinen Gemeinde Eisenberg, wo auch die Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg (im Foto zu sehen) – für uns bei jedem Aufenthalt natürlich eine „Pflichtveranstaltung“ dort hinzugehen. Oben links ein Blick auf den Weissensee in der Abendsonne, in der Mitte ein toller Ausblick ins Tal aus den Höhlen des tollen Wanderweges zur Sulzlalm (welche bereits geschlossen war). Die Höhlen sind auch im rechten Bild oben zu sehen und befinden sich im angrenzenden Nachbarland Österreich (in Stockach).Hier zu sehen oben links ein fantastischer Ausblick ins Tal beim „Anstieg auf den Tegelberg“ (Wanderung vom Tal bis hoch mit 890 Metern Höhenunterschied – dafür aber mit der Gondelbahn zurück ins Tal) bei aufbrechender Wolken-/Nebeldecke, welche zuvor vollständig den Blick ins Tag verschloss und ebenfalls beeindruckende Fotos ermöglichte.Mittig die Hängebrücke von Holzgau (auch in Österreich, lag in Nähe unserer „Höhlenwanderung“ und wurde im Anschluss angesteuert), welche kostenlos zugängig ist (im Gegensatz zur Highline 179 – welche auch eine Empfehlung ist und Abends in Dunkelheit zudem schön beleuchtet ist).Rechts oben im Bild die Breitachklamm in Oberstdorf, welche allerdings durch den starken Besucheransturm überlaufen war und uns nur wenig Freude bereitete (dann doch lieber gemütlich entlang der Reichenbachklamm hoch auf den Breitenberg – tolle Wanderung, aber bei nassem Wetter wegen hoher Rutschgefahr nicht empfehlenswert),Unten im großen Bild ein tolles Spiegelbild vom Alatsee.In diesem Bild sieht man sehr schön, wie sich die Szenerie in den Bergen verändert. Das Foto aus gleicher Perspektive entstand am selben Tag: Einmal Morgens bei sehr dichtem Nebel und zum anderen Abends bei klarem Himmel in schöner Abendsonne.Somit starten wir jetzt zum eigentlichen Kernstück – dem Depotupdate meines Aktiendepots:Auf geht´s ins letzte Quartal des Jahres.Nachfolgend die aktualisierte Übersicht nach den letzten Zahlungseingängen für Oktober 2024:Im Februar erfolgte mit 3M ein erster Nachkauf im Depot im Umfang von 861,94 € (inkl. 7,04 € Ordergebühren).Im März erfolgten weitere Nachkäufe von Reckitt Benckiser im Umfang von 1.037,48 € (inkl. 7,48 € Ordergebühren) und Johnson & Johnson im Umfang von 1.016,12 € (inkl. 7,42 € Ordergebühren).Im April erfolgte die Aufstockung von British American Tobacco im Umfang von 961,74 € (inkl. 7,29 € Ordergebühren).Zudem wurden infolge des Spin-Off bei 3M die neuen Aktien von Solventum im Depot eingebucht. Der Anschaffungswert liegt bei 0,00 € - der Anschaffungswert bei 3M bleibt daher auch unverändert wie bisher. Für meine Dividendenberechnungen, sofern Solventum überhaupt Dividenden ausschütten wird, habe ich das Startkapital auf eine Höhe von 740 € festgesetzt.Anfang Mai erfolgte Nachkauf Nr. 5 im laufenden Jahr. Meine Disney-Anteile habe ich im Umfang von 976,52 € aufgestockt (inkl. 7,32 € Ordergebühren).Anfang Juli erfolgte mit McDonald´s der sechste Nachkauf. Die Gesamtkosten lagen bei 938,03 € (inkl. 7,23 € Ordergebühren)Anfang August erfolgte ein weiterer Nachkauf von 20 Reckitt Benckiser Aktien zum Preis von je 49,07 € und somit zum Gesamtpreis von 988,75 € (inkl. 7,35 € Ordergebühren).Zudem erfolgte Anfang August mit dem Kauf von 8 Pernod Ricard Aktien zum Preis von je 122,20 € eine Neuaufnahme im Depot. Gesamtkosten hier 987,87 € (inkl. 10,27 € OrdergebührAnfang Oktober erfolgte Nachkauf Nr. 9 im Depot: Für 35 neue Anteile von Kraft Heinz zum Preis von jeweils 31,475 € wurden insgesamt 1.109,28 € bezahlt (inkl. 7,65 € Ordergebühren).Ende Oktober erfolgte die Aufstockung von Pernod Ricard um 9 neue Aktien zum Preis von je 115,70 €. Hier wurde (inkl. 10,62 € Ordergebühren) eine Gesamtsumme von 1.051,92 € investiert.Verkäufe erfolgten im Jahr 2024 bisher nicht in meinem Aktiendepot!_____________________________________________________________Neuinvestitionen 2024 insgesamt = 9.929,65 € (inkl. 79,67 € Ordergebühren)Hier wie gewohnt die Abschlussübersicht aus dem Jahr 2023 - für alle, die hier die bisherigen Ergebnisse mit dem Vorjahr vergleichen möchten.HINWEIS: Unten links in der Übersicht findet sich die Dividenden-Summe zum jeweiligen Vorjahreszeitraum!Zum Monatsbeginn wurden die Anteile von Kraft Heinz aufgestockt und zum Monatsende noch ein paar neue Anteile von Pernod Ricard ins Depot gelegt (Details siehe oben).Beide Unternehmen schütten dieses Jahr noch eine letzte Dividende aus. Kraft Heinz zahlt am 27.12. (Ex-Tag am 29.11.) die zuletzt üblichen 0,40 USD und Pernod Ricard schüttet im November 2,35 EUR je Anteil aus. Zahltag ist hier am 27.11., während der Ex-Tag auf den 25.11. fällt.Ein kleines Cashpolster besteht noch weiterhin und lässt evtl. noch ein oder zwei Nachkäufe zum Jahresende zu. Mögliche Nachkaufkandidaten sind momentan z. B. Coca Cola, BASF, Disney oder evtl. sogar nochmals eine Position BAT aufgrund der hohen und zugleich stabilen Dividendenerträge. Altria ist wegen des starken Anstiegs zum Monatsende nach gutem Zahlenwerk vorerst rausgefallen.2024 = bisher erhielt ich Netto-Dividenden im Umfang von 2.976,47 € bzw. 297,65 € pro Monat, wobei der Februar der schwächste Monat im ganzen Jahr war und der Mai mit Abstand der stärkste. Der Monat Oktober bildete zudem der dritte Monat des Jahres mit roten Vorzeichen in Bezug auf den jeweiligen Vergleichsmonat des Vorjahres. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Januar-Oktober stiegen die Erträge um 80,82 € von 2.895,65 € auf jetzt 2.976,47 €. Dies entspricht einem Anstieg von + 2,79 %.2023 = konnte ich insgesamt 3.412,79 € Netto-Dividendenerträge erzielen bzw. 284,40 € pro Monat.2024 = aktuell 4,21 % (Netto)2023 = 5,61 % (Netto)Hinweis: Renditen sind jeweils bezogen auf das zuletzt investierte Kapital in alle vorhandenen Aktienpositionen inkl. aller unterjährigen Nachkäufe. Für das abgeschlossene Jahr 2023 entsprechend das investierte Kapital zum Jahresende!Direkt vorneweg: Urlaub ist Urlaub und diese Zeit während der Urlaubsreisen ist Familienzeit und dient der Erholung, gemeinsamen Aktivitäten und das Ausnutzen und Genießen von schönen Erlebnissen.Daher wird das Thema rund um die Börse während des Urlaubes auf ein vernünftiges Minimum heruntergefahren und auch meine Aktivitäten diesbezüglich. Dann schaue ich je nach Gelegenheit, meist morgens kurz nach dem Frühstück und abends beim gemütlichen Ausklang in der Ferienwohnung (kurz) in die allgemeinen Börsenentwicklungen oder auch hier ins Forum.Ich nutze allerdings nicht den Urlaub, für neue Inspirationen meiner Investments. Natürlich freue ich mich, über die vielen McDonald´s Filialen auf den langen Fahrten und die zahlreichen (überteuerten, aber dennoch vollen) Autobahntankstellen, das an allen Orten der Welt geraucht wird (egal ob am Strand oder auf den Bergen) usw.Was ich allerdings wirklich mag und gerne mache: Von einem Foto den Bezug zur Börse herstellen bzw. ableiten und dies mit ein paar Zeilen zu versehen. Dazu habe ich abschließend noch drei Beispiele im Gepäck:Der Blick in die Berge ist ja schon von Natur aus beeindruckend, aber was kann man hier denn noch erkennen? Genau, die schönsten Chartbilder der Welt. Genau wie an der Börse erkennt man in den Bergverläufen die Aufs und Abs, Hochs und Tiefs, Crashs und steile Anstiege – einfach faszinierend!Und auch mit Blick in die Berge gilt: Nicht der nächste Gipfel ist der höchste. Mit Weitblick gibt es noch weitaus höhere Gipfel zu erklimmen. Wie auch hier im Foto zu erkennen. Nicht der erste Gipfel ist der höchste (auch wenn es optisch so aussieht), sondern versteckt im Hintergrund ist die Zugspitze zu erkennen – bekanntlich der höchste Berg Deutschlands. Somit übertrifft die Zugspitze den auf den ersten Blick optisch hervorstechenden Berg noch um einige hunderte Meter. So ist es auch beim Investieren. Mit Geduld und Ausdauer können immer neue Rekordhöhen erreicht werden!PS: Dies war unser täglicher Ausblick vom Balkon unserer Ferienwohnung.Einen Nachmittag haben wir genutzt zur Besichtigung der Skiflugschanze in Oberstdorf. Eigentlich wollten wir die normalen Skischanzen besichtigen, sind aber dank Google Maps an der Skiflugschanze rausgekommen (wir wussten gar nicht, dass hier zwei verschiedene Schanzen-Areale sind). Hier wollten wir dann eigentlich auch nur ganz kurz einen Blick erhaschen und es wurde schlussendlich ein fantastisches Erlebnis (bei den anderen Schanzen hatten wir zum Schluss nur kurz angehalten und diese von außen betrachtet).Die Skifluganlage in Oberstdorf ist absolut beeindruckend und respekteinflößend. Hier müssen die Skispringer zudem volle Nervenstärke beweisen, wie man hoffentlich auch an der Foto-Collage gut erkennen kann. Die Abfahrt vom Schanzenturm ist lange und steil, der Blick in die Landezone einfach nur beängstigend. Hier benötigt es nicht nur Mut, sondern auch das Ausschalten von Emotionen, insbesondere der Angst. Wer hier Ängste von möglichen (Ab-)Stürzen oder Verletzungen zulässt, hat keine Chance vorne dabei zu sein und das Podium zu erreichen. Genauso ist es doch auch an der Börse. Auch hier muss man entschlossen und ohne Ängste investieren, um langfristig vorne mitmischen zu können. Wer Angst vor einem Crash hat oder im Ernstfall sogar im Crash das Handtuch wirft, kommt meist unter die Räder und fällt schnell ans Schlusslicht. Eine gewisse mentale Stärke oder zumindest Stabilität ist an der Börse zwingend notwendig – insbesondere natürlich beim Investieren in Einzelaktien!PS: Eigentlich schon erstaunlich, dass sich die Skispringer so gut konzentrieren können. Denn oben vom Turm aus gibt es auf der linken Seite hinter dem Turm einen fantastischen Ausblick auf einen schönen See zu bestaunen:So, das soll´s nun von meiner Seite aus gewesen sein. Falls ich im Überschwang des tollen Urlaubes zu viel hiervon berichtet habe, wollte ich es dennoch gerne mit euch teilen. Der ein oder andere User erfreut sich ja an gelegentlichen Urlaubs- und Wanderberichten. Und für alle anderen gab es im eigentlichen Depotupdate hoffentlich auch die gewohnten Informationen.Jetzt ist aber auch wirklich mal Schluss!