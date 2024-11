Qualcomm mit sensationellen Q4 Zahlen!

Q4 Zahlen von Qualcomm Punkten!

Qualcomm verzeichnete im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 einen Umsatz von 8,631 Milliarden US-Dollar. Die Q4 Ergebnisse von 2024 zeigen das der Umsatz im Q4 2024 10,244 Milliarden US-Dollar beträgt, was einen Anstieg um etwa 19 Prozent bedeutet und somit nur leicht unter der Prognose von 20 Prozent liegt.

Das GAAP-EPS stieg auf 2,59 US-Dollar an, was einem beeindruckenden Wachstum von 96 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert war der Anstieg im Automobilsegment um 68 Prozent, was Qualcomm’s erfolgreiches Engagement in der Diversifizierung seines Portfolios verdeutlicht. Das Unternehmen investierte zudem kräftig in Aktienrückkäufe und Dividenden, was zu einer Gesamtrückführung von 2,25 Milliarden US-Dollar führte. Zusätzlich wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar genehmigt, das keine Ablaufdatum hat und das bestehende Programm ergänzt.