Mustang Energy Corp. beantragt Explorationsgenehmigungen für die Projekte Yellowstone und Dutton

VANCOUVER, British Columbia, 6. November 2024 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Explorationsgenehmigungen für seine Projekte Yellowstone und Dutton im Norden von Saskatchewan beantragt hat. Die Anträge, die vor kurzem beim Ministerium von Saskatchewan eingereicht wurden, stehen für Mustangs Engagement, diese Uranprojekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan voranzutreiben. Mit diesen Genehmigungsanträgen beabsichtigt Mustang, Explorationsaktivitäten einzuleiten, die auf eine weitere Bewertung der Realisierbarkeit der Projekte abzielen.

Zusätzlich zu den Genehmigungsanträgen für Yellowstone und Dutton erwartet Mustang auch baldige Explorationsgenehmigungen für seine Projekte Cigar Lake East und Roughrider South, die sich in der östlichen Region des Athabasca-Beckens befinden. Die bevorstehenden Genehmigungen für diese beiden Projekte werden es Mustang ermöglichen, mit Explorationsaktivitäten am Boden zu beginnen. Mustang freut sich darauf, nach der erfolgreichen Erteilung der Explorationsgenehmigungen im Jahr 2025 mit den Explorationsaktivitäten am Boden zu beginnen.

„Wir sind begeistert, mit den Genehmigungsanträgen für unsere Projekte Yellowstone und Dutton im Athabasca-Becken einen bedeutenden Schritt nach vorne zu machen. Diese Projekte sind zusammen mit unseren Konzessionsgebieten Cigar Lake East und Roughrider South von zentraler Bedeutung für Mustangs Strategie, ein robustes Portfolio in einer der wichtigsten Uranproduktionsregionen der Welt aufzubauen. Vorbehaltlich des Erhalts der Genehmigungen freuen wir uns darauf, die Explorationsbemühungen an diesen Standorten voranzutreiben, um ihr Potenzial zu erschließen und einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Aufbau eines führenden Explorationsunternehmens im kanadischen Uransektor zu tun.“ - Lynde Guillaume, technischer Berater, Mustang Energy Corp.

Abbildung 1: Karte der Projekte von Mustang Energy Corp. im Athabasca-Becken, Saskatchewan.

Vorläufiger Explorationsplan 2024-2025:

Phase 1 (Herbst 2024 - Frühjahr 2025) wird sich voraussichtlich auf geophysikalische Untersuchungen konzentrieren, wobei die Ziele mittels MobileMT/ZTEM und VTEM/TDEM verfeinert und historische geophysikalische Untersuchungen, die Teile der Projekte abdecken, neu interpretiert werden. Infill-MobileMT-Messungen werden in Bereichen des Konzessionsgebietes Yellowstone durchgeführt, die durch frühere Untersuchungen nicht abgedeckt wurden; außerdem sollen die historischen geophysikalischen Raster neuinterpretiert werden. Für Teile der Projekte Dutton und Spur sind VTEM/TDEM-Messungen geplant, die durch frühere Untersuchungen nicht erfasst wurden und neu ausgewertet werden sollen. Eine Neuinterpretation der im Jahr 2023 durchgeführten VTEM-Vermessungen wird erfolgen, einschließlich des neu erworbenen Projekts Brown.