Als globales Wirtschafts- und Handelsereignis brachte die Messe im vergangenen Jahr Geschäfte im Wert von 78,4 Mrd. USD zustande, was einem Zuwachs von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und einen neuen Höchststand erreicht. Auf der diesjährigen CIIE werden 3.496 Aussteller aus 129 Ländern und Regionen auf einer Ausstellungsfläche von über 360.000 Quadratmetern vertreten sein – das entspricht der Fläche von 50 normalen Fußballfeldern.

Nach Angaben der chinesischen Behörden hat die Zahl der teilnehmenden Länder und der Aussteller die bisherigen Rekorde übertroffen. Besonders bemerkenswert ist, dass 297 Aussteller aus Fortune Global 500-Unternehmen stammen, was einen historischen Höchststand darstellt. Von allen Teilnehmern haben 186 Unternehmen und Institutionen in sieben aufeinanderfolgenden Jahren an der Messe teilgenommen.

Die Ausrichtung der CIIE sei ein wichtiger Aspekt der Öffnung und Zusammenarbeit Chinas und stehe für Chinas feierliche Verpflichtung gegenüber der Welt, sagte der chinesische Ministerpräsident Li Qiang in seiner Grundsatzrede bei der Eröffnungsfeier der diesjährigen CIIE am Montag.

Die Hafenbehörde von Piräus, der Betreiber des größten griechischen Hafens, nimmt zum siebten Mal in Folge an der Messe teil. Nach seinem Debüt auf der ersten CIIE im Jahr 2018 verzeichnete der Hafen von Piräus 2019 einen Rekord beim Containerumschlag, wobei 40 Prozent des Gesamtvolumens aus China kamen.

„Der Hafen von Piräus nimmt jedes Jahr an der CIIE teil, um neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden und eine Partnerschaft mit China anzustreben, von der beide Seiten profitieren können", erklärte Ausstellerin Evdoxia Kastrinelli gegenüber CMG und fügte hinzu, dass der Hafenbetreiber auch in Zukunft an der Veranstaltung teilnehmen werde.

Apitv, ein Automobiltechnologie-Zulieferer mit Sitz in Dublin, nimmt zum ersten Mal an der Messe teil. Als Teil eines weltweit tätigen Industriemaschinenherstellers mit einer über 100-jährigen Geschichte stellt das Unternehmen mehr als 45 hochmoderne technologische Innovationen vor, darunter Wasserstoff-Energielösungen, Flüssigwasserstoff-Zusatzpumpen und andere fortschrittliche Produkte, die alle erstmals in China zu sehen sind.