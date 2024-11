MODIFI sichert sich eine strategische Investition des SMBC Asia Rising Fund zur Förderung der Asienexporte von KMU

AMSTERDAM und SINGAPUR, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- MODIFI, eine führende globale Plattform für B2B Buy Now, Pay Later (BNPL)-Lösungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Mio. USD unter der Leitung des SMBC Asia Rising Fund und mit Beteiligung der bestehenden Investoren Maersk, IntesaSanPaolo, Heliad und anderer erstklassiger globaler Investoren bekannt. Die Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), eine der führenden Banken Japans und eine wichtige Finanzkraft in der APAC-Region, bringt sowohl Kapital als auch eine strategische Ausrichtung in die Partnerschaft ein. Neben der Kapitalbeteiligung haben MODIFI und SMBC eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam digitale Lösungen voranzutreiben, die KMU-Exporteure in ganz Asien bei der Ausweitung ihrer internationalen Handelsaktivitäten unterstützen. Durch eine Reihe gemeinsamer Initiativen wollen MODIFI und die SMBC KMUs mit innovativen grenzüberschreitenden Finanzierungslösungen unterstützen.

Führendes Fintech-Unternehmen stärkt Position im grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsverkehr und in der Handelsfinanzierung mit Blick auf schnelles Wachstum in Asien, einschließlich China und Indien

Die Ankündigung erfolgt am Rande des Singapore Fintech Festival, das die Innovationskraft von MODIFI in der globalen Fintech-Landschaft unter Beweis stellt. Diese neue Kapitalzufuhr wird die Expansion von MODIFI beschleunigen, insbesondere in wachstumsstarken Märkten wie China und Indien, wo das Unternehmen bereits erhebliche Fortschritte gemacht hat. Die Plattform von MODIFI bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) entscheidende Liquidität und flexible Zahlungsbedingungen und hilft ihnen, ihren Cashflow zu optimieren und ihre internationale Reichweite zu vergrößern.

„Die Finanzierung unterstreicht die Stärke unseres Unternehmens und das Vertrauen unserer Investoren in unsere Zukunftsvision", sagte Nelson Holzner, CEO und Mitbegründer von MODIFI. „Im Zuge der Entwicklung des globalen Handels steht MODIFI an vorderster Front und bietet innovative Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, grenzüberschreitend zu skalieren und erfolgreich zu sein."

Das exponentielle Wachstum von MODIFI hat seine Position als Marktführer im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und in der Handelsfinanzierung gefestigt. Von der Financial Times und Statista als eines der Fastest Growing European Fintech Companies in 2024 anerkannt, hat MODIFI seit seiner Gründung im Jahr 2018 mehr als 1.800 Unternehmen den globalen Handel in Höhe von über 3 Mrd. USD erleichtert. Die Plattform bietet eine sofortige Genehmigung von Betriebskapital sowie integrierte Risikomanagement-Tools, die Unternehmen vor Zahlungsausfällen und Betrug schützen.