Nippon Electric Glass stellt neuen Namen und neues Logo für seine Produktpalette alkaliresistenter Glasfasern vor

OTSU, Japan, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Electric Glass Co., Ltd, „NEG", mit Hauptsitz in Otsu, Japan, gab einen neuen Namen und ein neues Logo für seine alkaliresistente Glasfaser (ARG Fiber) Produktpalette bekannt. Dies stellt eine neue Etappe in der über 40-jährigen Geschichte von ARG Fiber dar, die in dieser Zeit an zahlreichen Architektur- und Bauvorhaben mitgewirkt hat.

Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202410258779/_prw_PI2fl_lp9uq331.jpg