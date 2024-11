STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur US-Wahl:

"Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Trump die Einwanderungspolitik erheblich verschärft, Zölle auf die meisten Importprodukte erhebt, das Schutzversprechen der Nato gegenüber Europa in Frage stellt sowie Hilfsgelder und Waffenlieferungen an die Ukraine zurückfährt oder ganz einstellt und er in der Energiepolitik auf fossile Brennstoffe setzt. Es fällt auf den ersten Blick auf: Die Kampfzonen diesseits und jenseits des Atlantiks sind sehr vergleichbar: Migration, Ukraine-Hilfe, Energiepreise, Transformation der Wirtschaft. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass alle diejenigen in Deutschland, die eine ähnliche Politik verfolgen wollen, nun Morgenluft wittern."/DP/jha