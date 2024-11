MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump:



"Trumps erneute "Machtergreifung" in den USA: Das ist, folgt man den Einschätzungen aus dem besonders furchtsamen Deutschland, ein Ereignis irgendwo zwischen biblischer Heimsuchung und Weltuntergang. Die Erfahrung lehrt: Ganz so schlimm wird es am Ende auch diesmal nicht kommen. Amerikas Demokratie, das sei ganz besonders den USA-Verächtern und Putin-Bewunderern von Sahra Wagenknecht bis zur AfD gesagt, ist stark genug, um mit einem Lügner, Aufschneider und Rassisten fertigzuwerden. Unbestreitbar wird der Wahlausgang den Europäern und ganz besonders den Deutschen aber einiges abverlangen. Den leider oft hohl gebliebenen Phrasen von der "Zeitenwende" werden im Land der Moralapostel spätestens jetzt Taten folgen müssen, die über die üblichen rituellen Verurteilungen des bösen Donald hinausgehen. Was gar nicht geht, ist die rotgrüne Ausrede, dass die Ampel wegen Trumps Wahl nun weiterwursteln muss."/DP/jha