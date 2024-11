Chinas Exporte legen deutlich zu

Die Stimmung in der chinesischen Wirtschaft hatte sich zuletzt infolge von angekündigten Maßnahmen Pekings gegen die schwächelnde Konjunktur etwas gebessert. Gründe für Chinas Wirtschaftsprobleme sind unter anderem die seit einigen Jahren grassierende Krise im Immobiliensektor, eine schwache Nachfrage im Inland und eine hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen.

Damit die Menschen wieder mehr Geld ausgeben, senkte die Zentralbank unter anderem Kreditzinsen für den Immobilienkauf. Beobachter hoffen auf weitere Maßnahmen, die noch in dieser Woche verkündet werden könnten.

Was hat Donald Trump vor?



Neue Unsicherheiten für den chinesischen Handel könnte Donald Trump nach einem erneuten Einzug ins Weiße Haus mitbringen. In seiner ersten Amtszeit initiierte Trump einen Handelskrieg mit China durch die Einführung hoher Strafzölle, was zu erheblichen Spannungen führte. Auch während seines aktuellen Wahlkampfs drohte das Trump-Lager mit der Einführung weiterer Zölle auf chinesische Waren. Experten befürchten, dass eine Intensivierung des Handelskonflikts die wirtschaftliche Erholung in China und weltweit beeinträchtigen könnte./jpt/DP/zb