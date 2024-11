Rational verdient operativ mehr als erwartet - Prognose bestätigt

ak-hilden schrieb 31.12.23, 15:13

Rational ist das was immer "guter, deutscher Mittelstand" genannt wurde. Die verdienen ehrliches Geld mit ehrlicher Arbeit.

Mir fiel besonders positiv ins Auge wie man in den Corona-Jahren den Laden geführt hat und wie einfach und nachvollziehbar das auch kommuniziert wurde. Er wurde erklärt wie hoch die verfügbaren Mittel sind und wie lange sie ausreichen würden um ohne Einnahmen (also worst case) durch die Krise zu kommen. Aus meinem Gedächtnis war das mehr als 1 Jahr. Also deutlich länger als jeder andiskutierte Lockdown dauern würde. Darüber hinaus wurde berichtet welche Maßnahmen kurzfristig ergriffen wurden und wie man die produktionsschwache Zeit sinnvoll nutzen will um nachher stärker aus der Krise rausbekommen als man vorher reinging. Logisch, nachvollziehbar und keine Magie. Normales (professionelles) Managementhandwerk. Aber so sollen Aktien ja auch sein in die man langfristig und wartungsarm investiert.