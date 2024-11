Nordex nach Ergebnisanstieg erneut etwas optimistischer

JaBec schrieb gestern 09:37

Wer glaubt Arbeit gibt es genug der irrt.

Arbeit muß auch finanziert werden und somit wird die Realisierung diverser Aufträge immer schwieriger.

Davon ist leider nun mal auch der Energiesektor - regenerative Energiegewinnung aus Sonne & Wind betroffen!

Unsere schlecht laufende Wirtschaft braucht bezahlbare und verlässliche Energiequellen.

d.h. die Windsparte ist dbzgl. mehr positiver einzustufen als die Sonnenenergie.



Nordex steht auf immer besserem Fundament und das EBITA sollte folgedessen in positiv gesteigertem Bereich

liegen. Zur Windenergie werden derzeit enorme Steigerungswerte durch höhere Türme und weiteren Blattdurch-

messer erzielt. Gerade die Konkurrenz aus China macht allen Herstellern von Windkraftanlagen derzeit weltweit

zu schaffen.



China will den europäischen Konkurrenten in allen erdenklichen Sparten aus dem Rennen schlagen und somit

weltwirtschaftlich gesehen eine Führungsrolle mit hohem Abhängigkeitsrisiko einnehmen.

d.h. ein Angriff auf andere Art & Weise!



Ob diese Anlagen aus China den Prognosen auch Stand halten bleibt abzuwarten!

Nicht undenkbar wären Materialermüdungserscheinungen, geknickte Türme und gebrochene Flügel zum Dauer-

betrieb der Anlagen über Jahre hinaus.



Wer also auf Nummer sicher geht bleibt bei bewährter Technologie wie Nordex,Vestas & Co.!