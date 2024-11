Zurich legt in der Schadenversicherung weiter zu Die Zurich-Gruppe bleibt auf Wachstumskurs. In den ersten neun Monaten 2024 haben die Einnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) auch dank steigender Tarife weiter zugenommen. Wachstum verbuchte der Versicherer auch im Neugeschäft der …