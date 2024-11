Goldpreis taumelt. Barrick Gold & Co. knicken ein. Und nun kommt die Fed

Der Anstieg der Renditen und das Wiedererstarken des Greenbacks zogen der Goldpreisrallye den Stecker; zumindest vorerst. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen schossen in Richtung 4,5 Prozent. Der US-Dollar-Index, der die Befindlichkeiten des Greenbacks widerspiegelt, legte zwischenzeitlich auf 105 Punkten zu und ist offenkundig drauf und dran, die letzten Verlaufshochs im Bereich von 106 Punkten / 106,5 Punkten ins Visier zu nehmen. Neben Gold musste vor allem Silber gestern kräftig Federn lassen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Abverkauf läuft - Silberpreis bricht nach US-Wahl ein. Droht ein Debakel?“.

Und nun kommt auch noch die Fed

Nach der US-Wahl richten sich die Blicke bereits auf den heutigen Fed-Termin. Eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte sollte nicht überraschen. Nicht minder spannend sind die begleitenden Kommentare und Kommuniqués. Es bleibt abzuwarten, wie Gold auf den Fed-Termin reagieren wird. Die Nervosität ist hoch. Insofern könnte jedes Wort der US-Notenbank auf die sprichwörtliche Goldwaage gelegt werden.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report „Treibt Nvidias KI-Boom den Uranpreis?

3 aussichtsreiche Uran-Aktien mit Rallyepotenzial“ kostenlos

Fazit – Nur die Ruhe

Kein Zweifel. Dunkle Wolken sind über Gold und Silber aufgezogen. Doch das taten sie in der jüngeren Vergangenheit bereits des Öfteren. Bislang verzogen sie sich auch vergleichsweise schnell wieder. Bricht man die aktuelle Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann zeigt der obere Chart, dass noch nicht sonderlich viel Porzellan zerschlagen wurde. Dennoch wäre es ideal, wenn Gold den aktuellen Rücksetzer auf 2.600 US-Dollar begrenzen könnte. Die zentrale Unterstützungszone ist in den Preisbereich von 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar zu verorten. Kurzum. In der aktuellen Situation sollte man Ruhe bewahren. Womöglich bieten sich in den kommenden Tagen und Wochen Chancen im Goldsektor. An den langfristig exzellenten Perspektiven und dem übergeordneten Ziel von 3.000 US-Dollar hat sich nichts geändert. Vor allem sollte es nicht überraschen, wenn sich der kurzfristige „Belastungsfaktor“ Trump auf mittlere Sicht als Preistreiber für das Edelmetall erweisen wird.

Barrick Gold & Co. knicken ein

Um die Situation der Gold-Silberproduzenten, wie Barrick Gold, Pan American SIlver, Newmont Corp. & Co. zu erfassen, lohnt ein Blick auf den Arca Gold Bugs Index oder kurz HUI.

Seit knapp zwei Wochen dominieren Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen im Sektor. Der HUI drehte im Bereich von 360 Punkten nach unten ab und nimmt nun mit dem Kursbereich von 300 Punkten eine außerordentlich wichtige Unterstützung ins Visier. Im besten Fall kommt der Rücksetzer dort zum Stehen. Sollte es darunter gehen, würde sich dem Index sofort weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 275 Punkten eröffnen.

Kurzum. Die Zeichen stehen auf Korrektur. Weitere Abgaben drohen. Der Bereich um 275 Punkte bildet nicht zuletzt wegen der dort verlaufenden 200-Tage-Linie die zentrale Unterstützung. Solange sich die Korrektur oberhalb dieser Marke abspielt, ist alles im grünen Bereich.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.