ABOUT YOU Holding SE: SCAYLE enthüllt Vision – Zweistelliges B2B-Wachstum! SCAYLE, die B2B-Einheit von ABOUT YOU Holding SE, setzt auf ambitioniertes Wachstum: Mit strategischen Schritten und prominenten Partnern peilt sie bis 2028/2029 eine Umsatzsteigerung auf 175 Mio. EUR an.