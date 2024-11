Gewerbeimmobilienspezialist Hamborner Reit etwas optimistischer

Nobody_79 schrieb 18.07.24, 17:11

Passt wieder Mal, Chart läuft in einen Keil, Abwärtstrend langfristig und Aufwärtstrend kurzfristiger, Mal sehen was passiert, grob wenn die 7 fällt oder die 6 entscheidet sich die Richtung und die Zündschnur läuft und die Fundamentals am 8.8. könnten die Richtung vorgeben. Bin gespannt