Zukunft der Flugtaxis in Gefahr: Lilium vor Insolvenz und Massenentlassungen!

Lilium, das 2015 gegründete Unternehmen aus München, steht vor einer potenziellen Insolvenz, die die Zukunft des innovativen Herstellers von elektrisch betriebenen Flugtaxis in Frage stellt. Der Handel mit den Aktien des Unternehmens wird ab dem 6. November 2024 an der US-Börse Nasdaq ausgesetzt, was die Unsicherheit über die finanzielle Stabilität des Unternehmens weiter verstärkt. Lilium hat bereits Insolvenz für zwei Tochtergesellschaften beantragt, und die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass auch das Mutterunternehmen bald zahlungsunfähig sein könnte.

Die finanzielle Lage von Lilium hat sich dramatisch verschlechtert, was sich auch in einem massiven Kursverlust der Aktie niederschlägt. Am Tag der Ankündigung der Insolvenzanträge fiel der Aktienkurs um 57 Prozent und erreichte am 1. November 2024 einen Tiefpunkt von 0,094 US-Dollar. Diese Entwicklung ist das Ergebnis gescheiterter Verhandlungen mit staatlichen Stellen über finanzielle Unterstützung und der gescheiterten Suche nach einer nachhaltigen Finanzierungsrunde.

Trotz der schwierigen Situation hat das Amtsgericht Weilheim dem Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung stattgegeben, was Lilium ermöglicht, seine Aktivitäten vorerst fortzuführen. Der Vorstandsvorsitzende Klaus Roewe äußerte die Hoffnung, nach einer Restrukturierung neue Investitionen zu gewinnen, um die Zertifizierung und den Betrieb der Lilium-Jets voranzutreiben. Derzeit befinden sich die ersten beiden Lilium-Jets in der Endmontage, und das Unternehmen hat Bestellungen für über 780 Flugzeuge aus verschiedenen Regionen der Welt.

Die Situation von Lilium ist ein besorgniserregendes Signal für den deutschen Technologiestandort, da das Unternehmen als eines der wenigen innovativen Start-ups gilt, das aus Deutschland hervorgegangen ist. Der Verlust eines solchen Unternehmens könnte langfristige Auswirkungen auf die Innovationskraft des Landes haben.

Die Lilium Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 0,053EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2024, 07:37 Uhr) gehandelt.