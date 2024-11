Bitcoin im Aufwind: Trump-Sieg könnte Kurs auf über 80.000 US-Dollar treiben!

Vor den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen am Dienstag zeigt Bitcoin eine positive Preisentwicklung, bleibt jedoch unter dem kürzlichen Höchststand von 73.609 US-Dollar. Investoren erhöhen ihr Engagement in Bitcoin, da sie auf einen Wahlsieg von Donald Trump hoffen, der als Befürworter von Kryptowährungen gilt. Danni Hewson von AJ Bell weist darauf hin, dass die Erwartung höherer Volatilität nach der Wahl spürbar ist. Ein Benchmark-Index, der auf Futures-Aktivitäten basiert, erreichte am Montag den höchsten Stand seit August.

Trump hat sich auf einer Konferenz für die Schaffung einer "Krypto-Hauptstadt" in den USA ausgesprochen und plant, die Regulierung durch die US-Börsenaufsicht SEC zu lockern. Analysten von Bernstein prognostizieren, dass Bitcoin im Falle eines Trump-Siegs auf über 80.000 US-Dollar steigen könnte. Im Gegensatz dazu könnte ein Sieg von Kamala Harris, die einen moderateren Ansatz verfolgt, den Bitcoin-Kurs auf etwa 50.000 US-Dollar drücken, da sie zwar für einen regulatorischen Rahmen plädiert, jedoch weniger konkrete Maßnahmen angekündigt hat.