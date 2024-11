Trump-Sieg: Tesla-Aktien könnten auf 1,5 Billionen US-Dollar steigen!

Der mögliche Wahlsieg von Donald Trump könnte erhebliche positive Auswirkungen auf die Tesla-Aktien haben, glaubt Dan Ives von Wedbush Securities. Der Analyst prognostiziert, dass die Marktkapitalisierung von Tesla die 1-Billion-US-Dollar-Marke überschreiten könnte, sobald Trump im Amt ist. Ives beschreibt dies als „Traum für jeden Tesla-Fan“ und schätzt, dass der Aktienkurs um 40 bis 50 US-Dollar steigen könnte, was die Marktkapitalisierung auf bis zu 1,5 Billionen US-Dollar anheben würde. Am Dienstag schloss Tesla mit einer Marktkapitalisierung von 807,1 Milliarden US-Dollar, und die Aktie stieg vorbörslich um über 13 Prozent, nachdem Medien über Trumps Vorsprung in den Wahlen berichteten.

Ives sieht in einer möglichen Trump-Regierung weniger Regulierung als Vorteil für Tesla. Insbesondere könnte die Abschaffung der Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge dem Unternehmen zugutekommen. Zudem erwartet er, dass Trump die Entwicklung autonomer Fahrzeuge beschleunigen könnte, was einen Wachstumsschub für Tesla auslösen würde. Der Analyst geht davon aus, dass das kürzlich vorgestellte autonome „Cybercab“ etwa ein Jahr früher auf den Markt kommen könnte, was die Produktionsziele bis 2027 vorantreiben würde. Ives bezeichnet Tesla als den am meisten unterschätzten KI-Namen am Markt und hebt die langfristigen Wachstumschancen des Unternehmens hervor.