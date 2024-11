Salzgitter-Aktie springt um 26 %: Übernahmegerüchte sorgen für Aufregung!

Die Aktie des deutschen Stahlunternehmens Salzgitter erlebte am Montagabend einen bemerkenswerten Anstieg von 26 % im nachbörslichen Handel, ausgelöst durch Übernahmegerüchte. Der Baukonzern GP Günter Papenburg und die TSR Recycling GmbH ziehen in Erwägung, ein Übernahmeangebot für Salzgitter zu unterbreiten. Das Konsortium hat jedoch eine klare Bedingung: Sie möchten mindestens 45 % der Anteile plus eine Aktie erwerben. Der genaue Wert von Salzgitter bleibt bislang unklar, da das Unternehmen keine konkreten Kaufpreisvorstellungen veröffentlicht hat.

Die Aktionärsstruktur von Salzgitter ist komplex. Papenburg hält derzeit 25,1 % der Anteile, während das Land Niedersachsen mit 26,5 % der größte Aktionär ist. Diese Verteilung macht die Übernahme zu einem strategischen Pokerspiel, da die beiden Hauptakteure im Aktionärskreis eng miteinander verbunden sind. Die Stahlbranche in Deutschland befindet sich in einer Krise, und Salzgitter hat bereits ein drastisches Sparprogramm eingeführt, um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen. Die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen haben dazu geführt, dass die Jahresprognose des Unternehmens gesenkt wurde und die ersten neun Monate des Jahres 2024 düstere Aussichten zeigen.