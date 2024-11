Politik-Krise in Deutschland: Ampel-Koalition zerbricht – Neuwahlen drohen!

Am Mittwochabend kam es zu einem dramatischen Wendepunkt in der deutschen Politik: Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP zerbrach. Bundeskanzler Olaf Scholz entließ Finanzminister Christian Lindner sowie alle weiteren FDP-Minister aus dem Ampel-Kabinett. Scholz begründete diesen Schritt mit dem wiederholten Missbrauch von Vertrauen durch Lindner, was zu einem zerrütteten Vertrauensverhältnis führte. Der Kanzler kündigte an, am 15. Januar die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. Sollte er diese verlieren, könnten bereits im März Neuwahlen anstehen.

Die Gespräche der letzten Tage zwischen den Koalitionspartnern blieben ergebnislos, insbesondere in Bezug auf die Lösung des Milliardenlochs im Haushalt 2025. Lindner hatte zuvor Neuwahlen für Anfang 2025 vorgeschlagen und versuchte, durch die Vertrauensfrage eine klare Position zu schaffen. Wirtschaftsminister Robert Habeck bot an, Fördermittel, die nach der Verschiebung des Baus eines Intel-Werks in Magdeburg frei werden, zur Haushaltskonsolidierung zu nutzen. Lindner jedoch forderte weitreichendere Maßnahmen, darunter die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags und einen Paradigmenwechsel in der Klimapolitik, was den Konflikt innerhalb der Koalition weiter verschärfte.