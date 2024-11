US-Dollar unter Druck: Präsidentschaftswahlen und Fed-Entscheidung sorgen für Turbulenzen!

In der aktuellen Handelswoche zeigt der US-Dollar eine bemerkenswerte Schwäche, die sich mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen und der anstehenden Entscheidung der US-Notenbank Fed überschneidet. Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel am Montag um bis zu 0,7 Prozent, während die Renditen von Staatsanleihen in allen Laufzeiten zurückgingen. Diese Entwicklung wird vor allem durch neue Umfrageergebnisse beeinflusst, die darauf hindeuten, dass die demokratische Kandidatin Kamala Harris in entscheidenden Swing-States an Unterstützung gewinnt. Dies hat viele Investoren dazu veranlasst, ihre optimistischen "Trump-Trades" zu überdenken, die in der Vorwoche den Dollar auf ein Viermonatshoch getrieben hatten.

Besonders stark profitierte der mexikanische Peso, der um mehr als 1 Prozent zulegte und damit die Liste der Schwellenländerwährungen anführte. Analysten interpretieren die Marktbewegungen als Zeichen dafür, dass Anleger ihre Erwartungen an einen Sieg Trumps anpassen. Die Unsicherheit über den Wahlausgang könnte die Volatilität an den Finanzmärkten erhöhen, je näher der Wahltag rückt. Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte bei Robomarkets, weist darauf hin, dass ein unklarer Wahlausgang zu Chaos führen könnte, während ein eindeutiges Ergebnis zu einem erleichterten Aufatmen an den Märkten führen dürfte.