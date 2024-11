Fraport: Umsatz steigt, aber Passagierzahlen enttäuschen – was nun?

Der Flughafenbetreiber Fraport hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 eine Umsatzsteigerung auf 3,4 Milliarden Euro erzielt, wobei das dritte Quartal mit einem Anstieg von 11 Prozent über den Erwartungen der Analysten lag. Dennoch ist der Großteil der Einnahmen nicht aus Deutschland, da der Passagierverkehr am Heimatstandort Frankfurt hinter den Erwartungen zurückbleibt. Fraport rechnet mit 61 Millionen Passagieren, was am unteren Ende der Prognosespanne liegt. Diese Zahl ist besonders enttäuschend, da sie die Hoffnungen auf einen stärkeren Aufschwung dämpft.

Im Gegensatz dazu verzeichnete Fraport in internationalen Märkten, insbesondere in Griechenland und der Türkei, ein starkes Wachstum. Fraport betreibt in Griechenland 14 Regionalflughäfen und plant, weiter in diesen Wachstumsmarkt zu investieren. Vor kurzem wurde ein Angebot für die Konzession des Flughafens in Kalamata abgegeben. Analysten sehen das internationale Geschäft als Lichtblick für Fraport. Dirk Schlamp von DZ-Bank hält an seiner Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 60 Euro fest, trotz der Anpassungen der Prognosen für den Frankfurter Standort.

Die Fraport-Aktien stehen unter Druck, da sie am Dienstag um 3,3 Prozent auf 48,54 Euro fielen, was den niedrigsten Stand seit Ende Oktober darstellt. Analysten äußern Bedenken über das operative Ergebnis, das im dritten Quartal die Erwartungen nicht erfüllte. Zudem wird der geringe Anstieg der Passagierzahlen als unzureichend angesehen, was auf Kapazitätsprobleme der Fluggesellschaften und eine anhaltende Flaute bei Geschäftsreisen hinweist. Fraport steht vor der Herausforderung, zwischen Passagierwachstum und Gebührenerhöhungen, insbesondere mit der Eröffnung eines neuen Terminals im Jahr 2026, einen Ausgleich zu finden.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 48,52EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.