Zalando überrascht mit Rekordgewinnen: Wachstumskurs bleibt ungebrochen!

Zalando investiert weiterhin in seine Wachstumsstrategie, insbesondere in die Kund*innenbindung und die Erweiterung seines Lifestyle-Angebots. Das Unternehmen plant, sein Treueprogramm zu reformieren und neue Marken in sein Sortiment aufzunehmen. Zudem wird das Logistiknetzwerk ausgebaut, um den Service in Europa zu verbessern. Im B2C-Bereich stieg der Umsatz um 4,3 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro, während das B2B-Segment ein Umsatzwachstum von 11,1 Prozent auf 239,7 Millionen Euro verzeichnete.

Für das Geschäftsjahr 2024 hat Zalando seine Prognose bestätigt und erwartet ein GMV-Wachstum von 3 bis 5 Prozent sowie einen Umsatzanstieg von 2 bis 5 Prozent. Das bereinigte EBIT soll zwischen 440 und 480 Millionen Euro liegen. Diese positiven Aussichten sind auf die steigende Konsumnachfrage und einen starken Start in die Herbst-/Wintersaison zurückzuführen.

Insgesamt zeigt Zalando, dass es sich erfolgreich an die Marktbedingungen anpassen kann und weiterhin auf Wachstumskurs ist, was sowohl die Anleger als auch die Analysten optimistisch stimmt. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 werden am 6. März 2025 veröffentlicht.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 26,27EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.