Evotec: Umsatzrückgang und dramatischer Aktienverlust – Was jetzt kommt? Evotec SE, ein führendes Unternehmen in der Pharmawirkstoffforschung und -entwicklung, hat trotz eines Umsatzrückgangs von 1 Prozent auf 575,7 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 an seiner Jahresprognose für Umsatz und Gewinn …