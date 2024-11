Ölpreise im Aufwind: Geopolitik und Opec+ treiben Kosten in die Höhe!

Die Entscheidung der Opec+, die Produktion nicht wie ursprünglich geplant zu erhöhen, wurde getroffen, um den Druck auf die Ölpreise zu mindern, der durch eine schwache Konjunktur in China und die damit verbundenen Nachfragesorgen entstanden war. Die geopolitische Lage im Nahen Osten, insbesondere die Spannungen zwischen Iran und Israel, trugen ebenfalls zur Preissteigerung bei. Berichten zufolge plant der Iran einen weiteren Angriff auf Israel, was die Märkte verunsichert und die Preise zusätzlich anheizte.

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die sowohl durch geopolitische Spannungen als auch durch Entscheidungen des Ölverbunds Opec+ beeinflusst wurde. Am Montag stiegen die Preise deutlich, nachdem Opec+ eine Verlängerung der bestehenden Förderkürzung um einen Monat beschlossen hatte. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 74,95 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,85 Dollar im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,91 Dollar auf 71,40 Dollar.

Am Dienstag setzten die Ölpreise ihren Aufwärtstrend fort, wenn auch in geringerem Maße. Brent-Öl kostete zuletzt 75,80 US-Dollar, während WTI auf 72,28 Dollar stieg. Die Märkte reagierten auch auf positive Konjunkturdaten aus China, wo die Stimmung in der Dienstleistungsbranche besser als erwartet ausfiel. Diese Entwicklungen führten zu einer stabilen Nachfrage nach Rohöl.

Am Mittwoch, nach den US-Präsidentschaftswahlen, gaben die Ölpreise jedoch nach. Brent fiel auf 75,18 US-Dollar, während WTI auf 71,84 Dollar sank. Der Wahlsieg von Donald Trump führte zu einer Stärkung des US-Dollars, was die Nachfrage nach Rohöl in Ländern außerhalb des Dollar-Raums dämpfte. Zudem berichtete das US-Energieministerium von einem Anstieg der Rohölreserven um 2,2 Millionen Barrel, was die Marktteilnehmer ebenfalls verunsicherte.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen der Ölpreise, wie stark geopolitische Ereignisse und wirtschaftliche Indikatoren die Märkte beeinflussen können. Die Unsicherheiten im Nahen Osten und die Entscheidungen der Opec+ bleiben zentrale Faktoren, die die Preisbildung auf dem Ölmarkt in den kommenden Wochen prägen dürften.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 75,25USD auf Lang & Schwarz (07. November 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.