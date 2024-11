Mutares übernimmt Natura: Strategischer Schritt in die Beauty-Branche!

Die Mutares SE & Co. KGaA hat am 6. November 2024 die Übernahme von Natura sp. z o.o., einem führenden polnischen Einzelhändler für Beauty-Produkte, von Pelion S.A. bekannt gegeben. Dies stellt die fünfzehnte Akquisition des Unternehmens im Jahr 2024 dar und soll das Segment Retail & Food stärken. Natura, mit einem Umsatz von etwa 100 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023, betreibt 217 Geschäfte in Polen sowie einen Online-Shop und bietet eine breite Palette an Produkten in den Bereichen Hygiene, Parfüm, Make-up und Haarpflege an.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2024 erwartet. Jacek Szwajcowski, CEO von Pelion, betont, dass die Übernahme Natura die Möglichkeit bietet, das Unternehmen dynamisch weiterzuentwickeln und auf die sich verändernden Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen. Johannes Laumann, CIO von Mutares, hebt hervor, dass die Akquisition von Natura eine traditionsreiche Marke in das Portfolio von Mutares integriert und das Wachstumspotenzial in der Beauty-Branche nutzt.