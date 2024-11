Kontron AG: Umsatzsprung um 44,9 % – Rekordaufträge und starke Margen!

Die Kontron AG, ein führendes Unternehmen im Bereich IoT-Technologie, hat am 6. November 2024 ihre Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 44,9 % im dritten Quartal, was einem Umsatz von 427,7 Millionen Euro entspricht, im Vergleich zu 295,1 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Das EBITDA stieg um 70,1 % auf 59,4 Millionen Euro, was die EBITDA-Marge auf 13,9 % anhebt, gegenüber 11,8 % im Vorjahr.

Die positive Entwicklung der Margen ist vor allem auf das Wachstum im Bereich Software und Lösungen zurückzuführen, das die Transformation von Kontron zu einem Technologieträger unterstreicht. Die Bruttomarge erreichte im dritten Quartal 44,7 %, was einen Anstieg im Vergleich zu 42,5 % im vorherigen Quartal und 40,1 % im Vorjahresquartal darstellt. Der Auftragsbestand stieg auf einen Rekordwert von 2.056 Millionen Euro, mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,21, was auf eine starke Nachfrage hinweist.