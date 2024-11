TeamViewer: Umsatzwachstum trotz Billings-Enttäuschung – Aktie schwankt!

TeamViewer hat am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht, die zunächst für einen positiven Kursanstieg der Aktie sorgten. Im Xetra-Handel stieg der Kurs um bis zu 1,3 Prozent, bevor er jedoch um 10,5 Prozent fiel und unter die Marke von 12 Euro rutschte. Ein zentraler Kritikpunkt waren die Billings, die die in Rechnung gestellten Umsätze darstellen und somit die aktuelle Nachfrage widerspiegeln. Diese lagen leicht unter den Erwartungen der Analysten, was zu einem Dämpfer der zuvor beobachteten Oktober-Rally führte.

Trotz der Enttäuschung bei den Billings, die um 3 Prozent auf 154,1 Millionen Euro stiegen, konnte TeamViewer im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 7 Prozent auf 168,7 Millionen Euro verzeichnen. Das bereinigte EBITDA stieg um 15 Prozent auf 81 Millionen Euro, was einer beeindruckenden EBITDA-Marge von 48 Prozent entspricht. Der Konzerngewinn erhöhte sich um 49 Prozent auf 39,5 Millionen Euro, und der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 30 Prozent auf 0,29 Euro.