SUSS MicroTec präsentiert neues Corporate Design: Wachstum und Innovation im Fokus!

SUSS MicroTec SE, ein führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat am 6. November 2024 ein neues Corporate Design vorgestellt, das die Innovationskraft und das Wachstum des Unternehmens widerspiegelt. Dieses Rebranding erfolgt im Kontext der internationalen Expansion und dem Ziel, eine globale Führungsposition in den adressierten Märkten einzunehmen. Der neue Markenauftritt wird erstmals auf der Semicon Europa in München vom 12. bis 15. November 2024 präsentiert.

Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren als verlässlicher Partner für große Unternehmen in der Halbleiterindustrie etabliert und verzeichnete ein starkes internationales Wachstum. Mit dem neuen Claim „Growing Innovation“ betont SUSS sein Engagement für Innovation und Wachstum, um gemeinsam mit seinen Kunden die technologische Zukunft zu gestalten. CEO Burkhardt Frick erläutert, dass das überarbeitete Corporate Design die Position des Unternehmens als starken Partner der Halbleiterindustrie verdeutlicht und den hohen Anspruch an die eigenen Lösungen widerspiegelt.