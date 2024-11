Fresenius überrascht mit starkem Quartalsergebnis und hebt Prognose an!

Der Medizin- und Klinikkonzern Fresenius hat im dritten Quartal 2023 ein unerwartet starkes Ergebnis erzielt, was auf Einsparungen und positive Entwicklungen beim Generikahersteller Kabi zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent, anstelle der zuvor angepeilten 4 bis 7 Prozent. Auch das bereinigte Ergebnis vor Steuern (Ebit) soll um 8 bis 11 Prozent steigen, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Schätzung darstellt.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent auf über 5,3 Milliarden Euro, währungsbereinigt sogar um 9 Prozent. Der bereinigte Betriebsgewinn kletterte um 8 Prozent auf 552 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Gewinn, der den Aktionären zufließt, betrug 326 Millionen Euro, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt, in dem ein Verlust von 406 Millionen Euro verzeichnet wurde.