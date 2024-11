Revolution in der E-Mobilität: LION LIGHT Batterie übertrifft alle Erwartungen!

Die LION E-Mobility AG, ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität, hat bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung ihrer LION LIGHT Batterie erzielt. Diese Batterie, die mit einer innovativen Immersionskühltechnologie ausgestattet ist, hat erfolgreich Hochtemperatur-Tests bestanden, die in Zusammenarbeit mit einem renommierten deutschen Premium-OEM durchgeführt wurden. Die Testergebnisse übertrafen die geforderten Parameter erheblich und bestätigten die Leistungsfähigkeit der Batterie unter extremen Bedingungen. Der Projektleiter des Premium-OEMs stellte fest, dass die LION LIGHT Technologie die einzige am Markt verfügbare Lösung ist, die den spezifischen Anforderungen des Unternehmens gerecht wird.

Zusätzlich wurde die LION Smart GmbH, eine Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, als eines der „Innovativsten Unternehmen 2024“ ausgezeichnet. Diese Ehrung, die in Zusammenarbeit mit dem SZ-Institut und der Creditreform Gruppe vergeben wurde, hebt die Innovationskraft des Unternehmens hervor. Von 2.346 untersuchten Unternehmen wurden nur 272 aufgrund ihrer herausragenden Leistungen ausgewählt. Alessio Basteri, Vorsitzender des Verwaltungsrats, betonte, dass diese Auszeichnung ein Beweis für das Engagement von LION in Bezug auf Innovation und Qualität ist.

Die LION E-Mobility AG, gegründet im Jahr 2011, ist auf die Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriepacks spezialisiert und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie stationäre und industrielle Anwendungen an. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 2 GWh ist das Unternehmen gut positioniert, um dem steigenden Bedarf an leistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden. Die hochautomatisierten Produktionslinien in Deutschland gewährleisten höchste Standards in Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

In einer weiteren Mitteilung gab die LION E-Mobility AG bekannt, dass die LION Smart GmbH ihre 30-prozentige Beteiligung an der TÜV Süd Battery Testing GmbH verkauft hat, was sich positiv auf die Liquidität und das Ergebnis des Unternehmens auswirken wird. Der Erlös aus dem Verkauf wird zur Tilgung ausstehender Verbindlichkeiten verwendet.

Die LION E-Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,11 % und einem Kurs von 0,800EUR auf Tradegate (06. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.