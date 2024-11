Klöckner & Co: Trotz Herausforderungen – Umsatzrückgang, aber strategische Fortschritte!

Klöckner & Co SE hat im dritten Quartal 2024 Fortschritte bei der Umsetzung seiner Unternehmensstrategie erzielt, trotz eines herausfordernden Marktumfelds. Der Absatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,8 % auf 1,1 Millionen Tonnen, während der Gesamtabsatz in den ersten neun Monaten 2024 auf 3,4 Millionen Tonnen anstieg, was einem Zuwachs von 6,3 % entspricht. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch Akquisitionen in Mexiko und den USA beeinflusst. Der Umsatz fiel jedoch aufgrund sinkender Stahlpreise auf 1,6 Milliarden Euro im dritten Quartal und auf 5,1 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten, was einem Rückgang von 3,8 % entspricht.

Das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten betrug in den ersten neun Monaten 104 Millionen Euro, im Vergleich zu 174 Millionen Euro im Vorjahr. Die Rückgänge sind auf eine schwächere Nachfrage in Europa und den anhaltenden Preisverfall im Stahlsektor zurückzuführen. Klöckner & Co erwartet für das Gesamtjahr 2024 ein EBITDA zwischen 120 und 180 Millionen Euro.