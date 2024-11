Volkswagen unter Druck: Analysten senken Bewertung und Kursziel!

Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen (VW) in einer aktuellen Analyse von "Outperform" auf "Sector Perform" herabgestuft und das Kursziel von 102 auf 100 Euro gesenkt. Analyst Tom Narayan hebt hervor, dass der Autobauer vor mehreren Herausforderungen steht. In Europa sieht er insbesondere die bevorstehenden Schadstoff-Regulierungen als belastend an, während VW in China Marktanteile an lokale Elektrofahrzeughersteller verliert. Narayan betont, dass eine mögliche Unterstützung durch europäische Regierungen, insbesondere der deutschen, in Form von Anreizen zur Förderung der Nachfrage nach Elektroautos hilfreich sein könnte. Derzeit befindet sich VW jedoch in einer abwartenden Position.

Parallel dazu gibt es in Niedersachsen, wo VW seinen Hauptsitz hat, Spannungen zwischen Unternehmensführung und Arbeitnehmervertretern. Ministerpräsident Stephan Weil äußerte, dass trotz eines Fortschritts in den Gesprächen über Standortschließungen und betriebsbedingte Kündigungen noch keine Einigung erzielt wurde. Er betont die Notwendigkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben und fordert sozialverträgliche Lösungen anstelle von Werksschließungen. Die Landesregierung sieht bessere Alternativen und drängt auf eine zügige Klärung der Verhandlungen, um den Beschäftigten vor Weihnachten Sicherheit zu geben.