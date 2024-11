Borussia Dortmund: Rückkehr von Schlüsselspielern vor wichtigem Auswärtsspiel!

In der Champions League konnte Dortmund auf Marcel Sabitzer zählen, der nach einer Verletzung wieder fit ist. Sahin hatte zuvor Bedenken, dass die Verletztenliste weiter anwachsen könnte, was sich jedoch nicht bewahrheitete. Dennoch bleiben Gregor Kobel und Waldemar Anton weiterhin verletzt, was die Kaderplanung erschwert. Sahin betonte, dass die Mannschaft trotz der personellen Engpässe in der Lage sei, in Mainz zu gewinnen.

Die Verantwortlichen des BVB fordern von der Mannschaft, den Auswärtsfluch zu brechen und nach zwei Siegen in Folge, darunter ein wichtiger Erfolg gegen RB Leipzig, auch auswärts zu punkten. Sportdirektor Sebastian Kehl machte deutlich, dass der Sieg gegen Leipzig nur ein kleiner Schritt war und die Mannschaft nun liefern müsse. Die Müdigkeit der Spieler, die in den letzten Wochen stark gefordert wurden, ist spürbar, was die Herausforderung in Mainz zusätzlich erschwert.

Donyell Malen, der in der Champions League das entscheidende Tor erzielte, könnte nach seiner starken Leistung wieder für die Startelf in Betracht gezogen werden. Trotz seiner jüngsten Unzufriedenheit und der Berichte über einen möglichen Wechsel bleibt er ein wichtiger Spieler für den BVB. Sahin fordert von ihm und der gesamten Mannschaft eine Steigerung, um die positive Entwicklung fortzusetzen.

In der kommenden Länderspielpause hofft Sahin, dass sich die personelle Situation weiter entspannt, da einige Spieler, auch die angeschlagenen, für ihre Nationalmannschaften nominiert wurden. Dies könnte dazu beitragen, dass Dortmund nach der Pause mit einem stärkeren Kader in die nächsten Spiele geht. Die nächsten Wochen sind entscheidend, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze in der Bundesliga zu halten und die gute Form in der Champions League zu bestätigen.

