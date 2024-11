Koalitionskrise: Droht das Aus für die Ampel-Parteien im Bundestag?

Die Koalitionskrise zwischen den Ampel-Parteien SPD, Grünen und FDP spitzt sich zu, während die Bundesregierung vor der Herausforderung steht, ein Milliardenloch im Haushalt 2025 zu schließen und die angeschlagene deutsche Wirtschaft zu stabilisieren. Irene Mihalic, die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, übt scharfe Kritik an Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Sie wirft ihm vor, die Steuereinnahmen falsch eingeschätzt zu haben, was zu einer erheblichen Haushaltslücke geführt habe, die sie als "Lindner-Lücke" bezeichnet. Mihalic fordert eine gemeinsame Krisenbewältigung und kritisiert, dass die FDP sich nicht ausreichend zur Zusammenarbeit bereitzeige.

In einem bevorstehenden Koalitionsausschuss sollen die Spitzen der Ampel-Parteien klären, ob eine gemeinsame Grundlage für die weitere Zusammenarbeit besteht. Lindner hat einen "Herbst der Entscheidungen" ausgerufen, in dem der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet werden soll. Er fordert unter anderem die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Vielverdiener und einen Kurswechsel in der Klimapolitik, was auf erheblichen Widerstand bei den anderen Koalitionspartnern stößt.

Sollte es den Parteien nicht gelingen, sich auf einen gemeinsamen Kurs zu einigen, droht das Ende der Ampel-Koalition. Lindner hat bereits Neuwahlen ins Spiel gebracht, falls keine Einigung erzielt wird. In diesem Kontext wird auch die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA als potenzieller Faktor für die Stabilität der Koalition betrachtet. Ein möglicher Wahlsieg von Donald Trump könnte die Unsicherheit in Europa erhöhen und die Koalitionspartner dazu bewegen, ihre Differenzen zu überwinden.

Die Verhandlungen sind von gegenseitigen Vorwürfen und einem Mangel an Vertrauen geprägt. Während die Grünen und die SPD auf eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit drängen, fordert die FDP einen klaren Richtungswechsel in der Wirtschaftspolitik. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um zu klären, ob die Ampel-Koalition weiterhin handlungsfähig bleibt oder ob sie vor dem Aus steht.

