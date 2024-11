CureVac: Revolutionäre mRNA-Technologie und neue Krebsimpfung im Fokus!

CureVac N.V., ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Tübingen, Deutschland, hat kürzlich bedeutende Entwicklungen angekündigt, die auf der 12. International mRNA Health Conference vom 12. bis 14. November 2024 in Boston, Massachusetts, präsentiert werden. Das Unternehmen wird neue Daten zu seiner mRNA-Technologie vorstellen, die sich auf die Entwicklung innovativer Medikamente konzentriert.

In einem der Vorträge wird CureVac vorläufige Ergebnisse aus einer laufenden Phase-1-Studie zur CVGBM-Krebsimpfung bei Patienten mit reseziertem Glioblastom präsentieren. Diese Studie hat bereits vielversprechende Ergebnisse gezeigt, indem sie bei 77 % der auswertbaren Patienten spezifische T-Zell-Antworten induzierte, wobei 84 % dieser Immunantworten durch den Impfstoff selbst erzeugt wurden. Diese Daten wurden bereits auf dem Kongress der European Society for Medical Oncology (ESMO) vorgestellt und werden auch auf der bevorstehenden Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) präsentiert.