Bezahlen per Smartphone kommt langsam aus der Nische

Aktienkater schrieb gestern 18:26

Der Tag ist schon trübe (in jeder Hinsicht) genug, da musst Du jetzt nicht auch noch hier derartige Verschwörungstheorien aufbringen.

Versuch doch mal eine nüchterne Betrachtung:

Gegenwärtig hält die Unicredit einschl. Derivaten 21% der Aktien.

Für ein Übernahmeangebot müsste sie dann immerhin noch weitere 9% zusätzlich erwerben, was kaum ohne nennenswerte Kurssteigerungen ablaufen kann.

Ich weiß nicht woher Du kommst, aber glaubst Du ernsthaft, dass der Übernahmepreis einseitig vom interessierten Käufer bestimmt wird?

Die Aktionärsstruktur der coba sieht gegenwärtig folgendermaßen aus:

https://investor-relations.commerzbank.com/de/aktionaersstruktur/

Es gibt lediglich ca. 23% private Investoren.

Du kannst getrost davon ausgehen, dass zumindest alle anderen nicht bereit sein werden, ihre Anteile weit unter Wert zu verkaufen.

Der Buchwert/Aktie betrug schon Ende 2023 € 25,80/Aktie.

https://www.boerse.de/fundamental-analyse/Commerzbank-Aktie/DE000CBK1001

Nach meiner Einschätzung wird ein evtl. möglicher Übernahmepreis daher etwa zwischen € 24 und € 27 liegen und angesichts der guten Gewinne der coba, die auch heute wieder klar bestätigt wurden, wäre das immer noch billig.

Für den vernünftigen Aktionär heißt es m. E. Geduld zu haben. Es gibt zwei Szenarien:

a) keine Übernahme mit stetig steigenden Ausschüttungen, die auch den Kurs mittel- bis langfristig kräftig anheben sollten (meine Vorzugsvariante), oder

b) Übernahme in der oben genannten Preisspanne, bei der relativ kurzfristig ein ansehnlicher Gewinn in Aussicht steht.



Bist Du überhaupt investiert oder willst Du nur mal was zum besten geben?

Wenn ja, dann rate ich zur Gelassenheit!

Gruß

Aktienkater