Commerzbank: Kursziel-Anhebung und Aktienrückkauf – Was Anleger wissen müssen!

Ein weiterer wichtiger Schritt der Commerzbank ist die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 600 Millionen Euro. Dieses Programm wurde nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen beschlossen und soll frühestens nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2024 beginnen. Der Rückkauf soll bis spätestens Mitte Februar 2025 abgeschlossen sein, wobei die zurückgekauften Aktien eingezogen werden. CEO Bettina Orlopp betonte, dass die Commerzbank für das Geschäftsjahr 2024 mindestens 70 % des Gewinns an die Aktionäre zurückgeben werde.

Die Commerzbank hat sich als führende Bank für den Mittelstand in Deutschland positioniert und bietet ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen für Privat- und Unternehmenskunden an. Die Bank wickelt etwa 30 % des deutschen Außenhandels ab und ist international in über 40 Ländern aktiv. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. fungiert als innovative Digitalbank und betreut Millionen von Kunden in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Insgesamt zeigt die Commerzbank mit der Anhebung des Kursziels, der positiven Geschäftsentwicklung und dem Aktienrückkaufprogramm, dass sie auf einem stabilen Wachstumspfad ist. Die Analystenmeinungen reflektieren jedoch unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Zinsergebnisse, was auf die Unsicherheiten im aktuellen Marktumfeld hinweist.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 16,05EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.