Nordex Group: Umsatzsprung und Rekord-EBITDA – Ein starkes Jahr 2024!

Die Nordex Group hat am 7. November 2024 ihre 9-Monatszahlen veröffentlicht und zeigt eine beeindruckende finanzielle Entwicklung. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um 14 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro, verglichen mit 4,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Auch die Gesamtleistung, die Bestandsveränderungen einbezieht, wuchs um 10 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert ist die signifikante Verbesserung des EBITDA, das sich auf 189 Millionen Euro erhöhte, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 67 Millionen Euro verzeichnet wurde. Die EBITDA-Marge liegt nun bei 3,7 Prozent, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zu minus 1,5 Prozent im Vorjahr darstellt.

Im dritten Quartal 2024 erzielte Nordex ein EBITDA von 71,5 Millionen Euro, was einer Marge von 4,3 Prozent entspricht. Angesichts dieser positiven Entwicklung wird erwartet, dass die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2024 am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 3 bis 4 Prozent liegen wird. José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex Group, äußerte sich optimistisch über die Fortschritte und betonte die kontinuierliche Steigerung der Rentabilität in jedem Quartal.