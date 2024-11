Schaeffler AG: 4.700 Stellenabbau zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit!

Die Schaeffler AG hat am 5. November 2024 umfassende strukturelle Maßnahmen zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in Europa angekündigt. Diese Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds und der fortschreitenden Transformation in der Autozuliefererindustrie, insbesondere nach der Fusion mit Vitesco Technologies. Das Maßnahmenpaket umfasst drei zentrale Handlungsstränge: die Verbesserung der Ergebnisse in der Sparte Bearings & Industrial Solutions, die Realisierung von Synergien aus der Fusion mit Vitesco sowie Kapazitätsanpassungen aufgrund der sich verändernden Anforderungen in der Automobilbranche.

Insgesamt plant Schaeffler den Abbau von rund 4.700 Stellen in Europa, davon etwa 2.800 in Deutschland. Die Maßnahmen betreffen zehn Standorte in Deutschland und fünf weitere in Europa, wobei zwei Standorte geschlossen werden. Der Nettoabbau wird durch Verlagerungen auf etwa 3.700 Stellen reduziert. Die Umsetzung der Maßnahmen soll sozialverträglich erfolgen, basierend auf einer bereits 2018 getroffenen Zukunftsvereinbarung. Schaeffler erwartet, dass die Maßnahmen bis Ende 2029 jährliche Einsparungen von rund 290 Millionen Euro generieren, während ein einmaliger Aufwand von etwa 580 Millionen Euro anfällt.