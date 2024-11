Nyxoah: Starkes Wachstum und wichtige Investorenkonferenzen im November 2024!

Nyxoah SA, ein belgisches Medizintechnikunternehmen, das sich auf innovative Technologien zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe (OSA) spezialisiert hat, hat kürzlich seine Teilnahme an zwei bedeutenden Investorenkonferenzen im November 2024 angekündigt. Die erste Veranstaltung ist die 38. Münchner Kapitalmarkt Konferenz, die vom 13. bis 14. November in München stattfindet, gefolgt vom Deutschen Eigenkapitalforum, das vom 25. bis 27. November in Frankfurt am Main abgehalten wird. Loïc Moreau, der Präsident International von Nyxoah, wird auf beiden Konferenzen für Einzelgespräche zur Verfügung stehen.

Das Unternehmen hat zudem seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. Diese zeigen einen Umsatz von 1,3 Millionen Euro, was einem Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Gesamtliquidität des Unternehmens betrug zum Ende des Quartals 71 Millionen Euro, einschließlich 24,6 Millionen Euro, die im Rahmen eines At-the-Market-Angebots (ATM) an einen US-amerikanischen Investor gesichert wurden. Diese Mittel sollen die Markteinführung in den USA unterstützen und die finanzielle Flexibilität bis Mitte 2026 erhöhen.