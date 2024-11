PharmaSGP: Peter Gerckens wird neuer CEO – Wechsel an der Spitze!

Am 5. November 2024 gab die PharmaSGP Holding SE bekannt, dass Peter Gerckens zum 1. Januar 2025 die Position des Chief Executive Officers (CEO) übernehmen wird. Er folgt damit Natalie Weigand, die nach über sieben Jahren als CEO und fast zehn Jahren im Unternehmen beschlossen hat, ihren Vertrag nicht zu verlängern. Weigand wird dem Unternehmen jedoch in beratender Funktion erhalten bleiben.

Peter Gerckens, der seit dem 1. Juli 2024 als Chief Commercial Officer (CCO) im Vorstand tätig ist, hat sich bereits intensiv in die Strukturen und Abläufe von PharmaSGP eingearbeitet. Der Aufsichtsrat sieht in ihm die ideale Besetzung, um den erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens fortzusetzen. Die interne Nachfolgeregelung soll einen reibungslosen Übergang gewährleisten, während Michael Rudolf als langjähriger Chief Financial Officer (CFO) weiterhin Teil des Vorstandsteams bleibt.