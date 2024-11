HEALWELL AI: Umsatzsprung und neue Partnerschaften im Gesundheitswesen!

Das Unternehmen, das sich auf die Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch KI-gestützte Lösungen spezialisiert hat, hat im dritten Quartal 2024 Umsätze mit 23 Kunden aus der Pharma- und Life-Science-Branche erzielt. Dies ist ein bemerkenswerter Anstieg im Vergleich zu nur 8 Kunden im vierten Quartal 2023. Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, äußerte sich erfreut über die Fortschritte, die die Tochtergesellschaften Khure und Pentavere bei der Vermarktung ihrer Lösungen gemacht haben. Die Zahl der umsatzgenerierenden Partner hat sich fast verdreifacht, was auf das wachsende Interesse an den KI-Lösungen des Unternehmens hinweist.

HEALWELL AI Inc. (ISIN: CA42249X1006; WKN: A3EWDE), ein innovatives Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, hat kürzlich ein Update zu seinen Fortschritten im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft veröffentlicht. Im dritten Quartal 2024 konnte das Unternehmen fünf neue Dienstleistungsrahmenverträge (Master Services Agreements, MSA) mit Pharmapartnern abschließen, wodurch sich die Gesamtzahl der unterzeichneten MSAs auf 27 erhöht hat. Dies stellt eine signifikante Steigerung im Vergleich zu 12 MSAs zu Jahresbeginn dar.

Die Tochtergesellschaft Khure Health hat einen bedeutenden MSA mit einem großen internationalen Medizintechnikunternehmen unterzeichnet, was die Expansion in den Life-Science-Sektor weiter vorantreibt. Pentavere Research Group hat ebenfalls Erfolge erzielt, insbesondere durch die Einführung eines abonnementbasierten Umsatzmodells, das mittlerweile von sechs Life-Science-Kunden übernommen wurde. Zudem hat Pentavere eine strategische Vereinbarung mit einem großen Gesundheitssystem in den USA getroffen, um die KI-Plattform DARWEN zur Identifizierung von Patienten mit Herzklappenfehlern zu nutzen.

HEALWELL positioniert sich als Marktführer im Bereich der digitalen Gesundheitslösungen und nutzt seine international validierte KI-Technologie, um die Effizienz klinischer Studien zu steigern. Die KI-gestützten Tools des Unternehmens ermöglichen eine schnellere Patientenrekrutierung und Datenanalyse, was zu kosteneffizienteren Abläufen führt.

Analysten der Maxim Group haben ein 12-Monats-Kursziel von 5,00 CAD für die Aktie ausgegeben und erwarten ein signifikantes Umsatzwachstum. Die aktuellen Entwicklungen und Partnerschaften im Pharmabereich könnten das Unternehmen in eine starke Position im dynamisch wachsenden Digital-Health-Markt bringen. Anleger haben somit die Möglichkeit, von dieser vielversprechenden Entwicklung zu profitieren.

Die HealWELL AI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 1,320EUR auf Toronto (06. November 2024, 22:00 Uhr) gehandelt.