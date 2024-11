bet-at-home.com AG: Umsatz steigt trotz Herausforderungen – Ein Blick auf 2024!

Die bet-at-home.com AG hat am 6. November 2024 ihre Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Jahres 2024 veröffentlicht. Der Konzern konnte einen Brutto-Wett- und Gamingertrag von 37,624 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von 8,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die beiden Geschäftssegmente Sportwetten und Gaming zurückzuführen, unterstützt durch umfangreiche Marketingmaßnahmen im Zusammenhang mit bedeutenden Sportereignissen wie der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und den Olympischen Sommerspielen in Paris.

Im Hinblick auf die Kostenstruktur hat der Personalaufwand um 4,8 % auf 6,304 Millionen Euro gesenkt werden können. Demgegenüber stiegen die Marketingausgaben um 18 % auf 13,822 Millionen Euro, was die verstärkten Bemühungen zur Neukundengewinnung und zur Reaktivierung bestehender Kunden in den Kernmärkten Deutschland und Österreich widerspiegelt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich jedoch erheblich um 56,6 % auf 13,452 Millionen Euro, was unter anderem auf Rückstellungen aufgrund eines Urteils in der Schweiz und auf Klagen zur Erstattung von Spielverlusten zurückzuführen ist.