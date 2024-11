Stabile Staatsanleihen nach Trumps Wahlsieg: Märkte atmen auf!

Am Montag vor der Wahl legten die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht zu, der Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 131,75 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Anleihen auf 2,39 Prozent fiel. Der Markt war jedoch von Unsicherheiten geprägt, da die bevorstehenden US-Wahlen und die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Donnerstag im Fokus standen. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte wurde erwartet.

Am Dienstag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht nach, der Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 131,54 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 2,41 Prozent. Positive Konjunkturdaten aus China, die eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Aktivität signalisierten, belasteten die Anleihen. Die Anleger warteten auf die Ergebnisse der US-Wahlen, die als entscheidend für die weitere Marktentwicklung angesehen wurden.

Insgesamt war die Stimmung am deutschen Rentenmarkt von einer abwartenden Haltung geprägt, während die Anleger auf die Wahlresultate und deren mögliche Auswirkungen auf die Märkte warteten. Die Unsicherheiten rund um die US-Wahlen und die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve blieben zentrale Themen, die die Kursbewegungen beeinflussten. Analysten wiesen darauf hin, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, wie die gestiegenen Auftragseingänge der Industrie, in diesem Kontext weniger Beachtung fanden, da die politischen Entwicklungen in den USA als dominierender Faktor wahrgenommen wurden.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 131,6EUR auf Eurex (07. November 2024, 07:32 Uhr) gehandelt.