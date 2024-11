Ventrifossa BidCo AG: Delisting-Angebot für STEMMER IMAGING zum Preis von 48 €!

Die Ventrifossa BidCo AG hält bereits 83,54% des Grundkapitals von STEMMER IMAGING, was durch einen zuvor abgeschlossenen Aktienkaufvertrag mit der PRIMEPULSE SE ermöglicht wurde. Der Vorstand und Aufsichtsrat der STEMMER IMAGING AG unterstützen das Delisting-Angebot und haben sich verpflichtet, den Widerruf der Börsenzulassung zu beantragen, vorbehaltlich der Prüfung der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage.

Am 6. November 2024 gab die Ventrifossa BidCo AG, eine von MiddleGround Capital kontrollierte Holdinggesellschaft, die Entscheidung bekannt, ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für die Aktien der STEMMER IMAGING AG abzugeben. Ziel des Angebots ist der Erwerb aller noch nicht von der Bieterin gehaltenen Stückaktien der STEMMER IMAGING AG zu einem Preis von 48,00 Euro pro Aktie. Dieses Angebot erfolgt im Rahmen eines Delisting-Prozesses, der die Zulassung der STEMMER-Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse widerrufen soll.

Die Angebotsunterlage wird detaillierte Informationen über das Delisting-Angebot enthalten und wird auf der Website www.project-oculus.de veröffentlicht. Die Bieterin weist darauf hin, dass das Angebot nicht in bestimmten Jurisdiktionen, darunter Australien, Kanada und Japan, unterbreitet wird, wo es rechtlichen Beschränkungen unterliegt.

Zusätzlich zur Übernahme plant die Ventrifossa BidCo AG, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der STEMMER IMAGING AG abzuschließen. Diese Absicht wurde in einem Schreiben an die STEMMER IMAGING AG mitgeteilt, und der Vorstand wird zeitnah in Verhandlungen eintreten.

Die Übernahme durch die Ventrifossa BidCo AG wurde bereits erfolgreich vollzogen, und die Aktionäre, die ihre Aktien angedient haben, erhalten den Angebotspreis von 48,00 Euro pro Aktie. Aufgrund der organisatorischen Anforderungen im Rahmen des Übernahmeprozesses wurde die Veröffentlichung des Q3-Berichts auf den 13. November 2024 verschoben.

STEMMER IMAGING AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich Bildverarbeitungstechnologie und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, das von Dienstleistungen über die Entwicklung von Subsystemen bis hin zu eigenen Produkten reicht. MiddleGround Capital, die Muttergesellschaft von Ventrifossa BidCo AG, ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Mehrheitsbeteiligungen in mittelständischen B2B-Unternehmen spezialisiert hat.

Die STEMMER IMAGING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 53,10EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.