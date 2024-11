Norma Group senkt Prognose: Umsatzrückgang und Herausforderungen im Markt

Die Norma Group, ein führender Autozulieferer und Spezialist für Verbindungstechnik, hat ihre Prognosen für das Gesamtjahr 2024 aufgrund der schwachen Branchenentwicklung nach unten korrigiert. Der Umsatz wird nun auf etwa 1,2 Milliarden Euro geschätzt, während die bereinigte EBIT-Marge bei rund 8,0 Prozent liegen soll. Diese Anpassungen wurden am Dienstag in Maintal bekannt gegeben, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 7,9 Prozent auf 273,6 Millionen Euro verzeichnete. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten und war vor allem auf einen Rückgang der Fahrzeugproduktion sowie zurückhaltende Investitionen im Bau- und Infrastrukturbereich zurückzuführen.

Vorstandschef Guido Grandi äußerte, dass das dritte Quartal von einem herausfordernden Marktumfeld geprägt war. Insbesondere der Absatz von Fahrzeugen sei gedämpft gewesen, was sich negativ auf die Geschäfte ausgewirkt habe. Besonders stark betroffen war der asiatisch-pazifische Raum, wo die Nachfrage aus der chinesischen Automobilindustrie stark zurückging. In Europa war das Geschäft mit Auto- und Lkw-Herstellern ebenfalls schwach, während in Amerika der Umsatz stabil blieb, wenn man Wechselkurseffekte außer Acht lässt.